الهلال الأحمر في الحدود الشمالية يسعف 1295 حالة

المواطن ـ عرعر

باشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الثلاثة الأشهر الماضية للعام الهجري الجاري، 1295 حالة إسعافية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالفرع، مساعد غالي، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، أسفرت عن 9 حالات وفاة و310 مصابين و552 حالة مرضية”، مشيرًا إلى أنّه “تم التعامل مع 424 حالة بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى”.







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