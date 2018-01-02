الهلال الأحمر في الحدود الشمالية يسعف 1295 حالة

الهلال الأحمر في الحدود الشمالية يسعف 1295 حالة

2018/01/02
الساعة 10:16 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, حصاد اليوم
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المواطن ـ عرعر

باشرت الفرق الإسعافية بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية، خلال الثلاثة الأشهر الماضية للعام الهجري الجاري، 1295 حالة إسعافية.

وأوضح المتحدث الإعلامي بالفرع، مساعد غالي، الثلاثاء 2 كانون الثاني/ يناير الجاري، أنَّ “إحصائية الحالات الإسعافية التي باشرتها الفرق الإسعافية في المنطقة خلال الربع الأول من العام الهجري الجاري، أسفرت عن 9 حالات وفاة و310 مصابين و552 حالة مرضية”، مشيرًا إلى أنّه “تم التعامل مع 424 حالة بين المعالجة في أماكن تواجدها أو رفضها للنقل أو أسباب أخرى”.


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