Hoax of fame مدونة تكشف صور المشاهير الحقيقية والمزيفة

المواطن - متابعة

تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي الكثير من الصور، تبدو منطقية للوهلة الأولى، ولكن المستخدم لا يمكنه معرفة إذا كانت الصور حقيقية أم مزيفة أو منتزعة من سياقها.

ويمكن للمستخدم الاستعانة بمدونة Hoax of fame عبر الرابط (هنا) للتحقق من مصداقية الكثير من الصور.

وتزخر هذه المدونة بالعديد من الصور، التي انتشرت على الويب كالنار في الهشيم.

وتوفر المدونة العديد من المعلومات حول الصور، عن مكان التقاطها، وإذا ما تعرضت إلى تعديلات، أو أنها وهمية ومزيفة، ومن خلال تصفح الصور يتعرف المستخدم على الكثير من الفضائح المزعومة المفتعلة.







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