STC تُطلِق عرض تخفيض على باقات كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع

المواطن ـ الرياض:

أطلقت شركة الاتصالات السعودية STC عرض التخفيض الخاص بباقات شرائح بيانات كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع، خلال فترة العرض بداية من يوم الأربعاء 17 كانون الثاني/يناير 2018م ولمدة شهر.

وأصبح متاحًا للعملاء الحصول على باقة كويك نت المفوترة (شهر لا محدود) بسعر 220 ريالًا، والحصول على باقة كويك نت 100 غيغابايت بسعر 100 ريال فقط، بدلًا من 150 ريالًا. ويستمتع العميل بالأسعار المخفضة لمدة ٣ أشهر، أما باقة كويك نت مسبقة الدفع (شهر لا محدود) بسعر 220 ريالًا، بدلًا من 350 ريالًا سابقًا، وباقة كويك نت 300 غيغابايت لمدة 3 أشهر فـستكون متاحة بسعر 400 ريال فقط بدلًا من 500 ريال.

وقد أعلنت الاتصالات السعودية أن الأسعار الجديدة لباقات كويك نت لا تشمل نسبة الـ 5% ضريبة القيمة المضافة، كما لا تطبق سياسة الاستخدام العادل على استخدام الباقات اللامحدودة.

ويأتي تقديم شركة الاتصالات السعودية لعرض التخفيض على باقات محددة من كويك نت المفوترة ومسبقة الدفع، استمرارًا للعروض وللباقات المتنوعة التي سبق طرحها بمميزات ومدد اشتراك مختلفة، مدعومة بما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.







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