آدم.. أضخم عرض تفاعلي ثلاثي الأبعاد تنظمه هيئة الترفيه بالرياض

المواطن - الرياض

تنطلق هذا الأسبوع عدد من الفعاليات المتنوعة التي تقيمها الهيئة العامة للترفيه في مختلف مناطق المملكة، حيث يبدأ في الرياض عرض آدم “مسرح من خيال” خلال الفترة 15-17 فبراير، وذلك في مركز الملك فهد الثقافي.

ويعد العرض أضخم مسرح تفاعلي ثلاثي الأبعاد بالمملكة، ليقدم تجربة مسرحية فريدة من نوعها.

في حين تواصل أرض العجائب فعالياتها إلى 24 فبراير في جامعة الأميرة نورة، بالإضافة إلى فعالية “باركرز إكس” التي تختتم أنشطتها في 22 أبريل في حديقة برج الفيصلية بالرياض.

​وفي جدة تبدأ “ويست باي” فعالياتها على الكورنيش بجانب منتزه فانتازيا في الفترة 15-19 فبراير، حيث تمثل الفعالية تجربة ممتعة من المطاعم والمقاهي والمناطق الترفيهية والعروض الحية المتميزة.

كما تقام فعالية “كيدز إن موشن” في مركز المعارض بجدة في الفترة 15-17 فبراير، حيث تقدم معرضاً ضخماً للأم والطفل يضم أشهر العلامات التجارية المحلية والعالمية بالإضافة إلى العروض المسرحية القصيرة لبعض المسلسلات الكرتونية العالمية منها “باو باترول، ماشا والدب” والعديد من العروض المختلفة كالعروض البهلوانية والجولات الموسيقية.

كما تُعرض مسرحية “خواطر شبحة” في جامعة دار الحكمة بجدة يوم السبت 17 فبراير إلى جانب عرض الكوميدي كلوب “ستاند أب” يوم الخميس 15 من الشهر ذاته.

في حين ينطلق “سوق مكة” في حديقة الحسنية بمكة المكرمة في الفترة 15 فبراير إلى 12 مايو.

​أما في الخبر فتنطلق مسرحية “ويندي” الفريدة من نوعها خلال الفترة 15-17 في الصالات الخضراء، حيث تحتوي الفعالية على عروض مسرحية واستعراضية يقدمها شخصيات الويندي بطريقتهم الخاصة، في حين تقام فعالية “للناس قصص” على الواجهة البحرية بالخبر في الفترة ذاتها، كما تحتوي على عدد من القصص المستوحاة من الواقع، بالإضافة إلى عدد من المتحدثين الذين يستعرضون بعض القصص اليومية الملهمة.

وتقام فعالية “هوانا” خلف مجمع الشبيلي بالخبر في الفترة 14-18 فبراير. كما تأتي فعالية “ليتل بوني” شخصية الأطفال المحببة في الأحساء مول بالهفوف في الفترة 15-17 فبراير.

وفي تبوك تقام فعالية “ترانسفورمر” في الحكير مول خلال الفترة 15-17 فبراير، حيث تحكي الفعالية قصة حرب نشبت بين الروبوتات الطيبة والروبوتات الشريرة على كوكب سايبرترون، وكيف انتقلت هذه الحرب إلى أن وصلت إلى كوكب الأرض.

​من جهتها أكدت الهيئة العامة للترفيه سعيها الدؤوب في تعزيز رغبة المجتمع بتقديم أفضل الخيارات الترفيهية المتنوعة، من منطلق إثراء التجربة الترفيهية لديهم، إلى جانب ما تحمله على عاتقها من بناء وتطوير قطاع الترفيه بما يتواكب مع النهضة التي تشهدها المملكة.

هذا ودعت الهيئة الجميع إلى زيارة موقع روزنامة الترفيه (هنا) ومتابعة حساب الروزنامة على قنوات التواصل الاجتماعي @Roznamah_sa أو من خلال تحميل تطبيق الروزنامة للأجهزة الذكية من خلال الرابط (هنا) للاطلاع على المزيد من الأنشطة والفعاليات الترفيهية في روزنامة الترفيه.







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