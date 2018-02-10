آل الشيخ: أتابع تحقيقات نادي الاتحاد ودوري الدرجة الأولى كان مهملًا

المواطن - مروة نبيل

علق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، على القرارات التاريخية التي أعلن عنها، الجمعة، مؤكدًا في الوقت ذاته أن دوري الدرجة الأولى كان مهملًا خلال الفترة الماضية.

وقال آل الشيخ: “دوري الدرجة الأولى كان مهملاً وحصلنا على موافقة سمو ولي العهد لإطلاق اسمه على دوري الأولى”، وتابع تصريحاته قائلًا: “وضحت سابقًا أن دعم هيئة الرياضة سيتوقف والبيئة جاهزة لدعم الأندية ولا عذر لأي أحد بدعم ناديه”.

وأضاف: “الدوري ولع بزيادة عدد المحترفين الأجانب ولا نستطيع التدخل في خيارات الأندية.. إذا أردنا التقدم في كرة القدم فلا يجب أن نحكم على اللاعبين من جنسيتهم واللاعب السعودي يجب أن يقدم ما يشفع له ليكسب خانته في فريقه”.

وواصل آل الشيخ تصريحاته لبرنامج “أكشن يا دوري”، قائلًا: “حراس المرمى بعد معسكر “اكاديمية أوليفر كان” تطورت مستوياتهم ونتطلع لما هو أفضل في المواسم القادمة.. سنُحاول أن نوقع مع مختصين في الفيفا وعدد من مراكز الأبحاث المتخصصة لدراسة جماهيرية الأندية”.

وأردف آل الشيخ قائلًا: “أنا مع إلغاء الدوري الأولمبي ليكون الدوري B وننتظر الدراسة الأفضل من اتحاد القدم ليتم اتخاذ القرار بشأنها.. أنا يوميًا أتابع نتائج التحقيق بنادي الاتحاد ومهتم بنشر الحقيقة للجمهور الاتحادي”.







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