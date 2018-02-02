آل الشيخ يتوج بجائزة شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي

المواطن - مروة نبيل

أعلن حساب الهيئة العامة للرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن تتويج رئيس مجلس الإدارة، تركي آل الشيخ، بجائزة جديدة.

وقالت هيئة الرياضة عبر “تويتر”، منذ قليل: “الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يعلن فوز معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي آل الشيخ بجائزة “شخصية الثقافة الرياضية في الوطن العربي” لعام 2017″.

وتُوج تركي آل الشيخ بجائزة الشخصية الأكثر تأثيرًا في كرة القدم العربية لعام 2017 في مؤتمر دبي الرياضي السنوي.

وحقق آل الشيخ العديد من الإنجازات على مستوى الرياضة في عام 2017، حيث لعب دورًا بارزًا في رفع الحظر من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” عن الرياضة الكويتية، ودعم معظم الأندية السعودية، وأطلق حملة ادعم ناديك التي حققت نجاحًا كبيرًا بالمملكة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :