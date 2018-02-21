آل الشيخ يفتح شهية الجماهير حول مدرب الهلال القادم

المواطن - محمد سمعه

أثار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة الجدل حول المدرب القادم لنادي الهلال.

ونشر تركي آل الشيخ تغريدة عبر حسابه في تويتر ظهر فيها رابط من موقع ويكيبديا عن المدرب الإسباني خواندي راموس مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي السابق.

وأثار آل الشيخ الجدل حول أن خواندي راموس سيتولى تدريب نادي الهلال في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان مجلس إدارة الهلال أقال المدرب رامون دياز بعد الخسارة من نادي استقلال طهران الإيراني بهدف دون رد بالأمس في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقرر مجلس إدارة الهلال إقالة المدرب رامون دياز رغم تصدُّر الزعيم لمسابقة دوري المحترفين برصيد 46 نقطة وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي.







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