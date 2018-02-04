آل الشيخ يكافئ لاعبات الكاراتيه بـ 225 ألف ريال‎

المواطن - محمد سمعه

وجَّه المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية، بصرف مكافآت مالية للاعبات الكارتيه السعوديات.

ونشر الحساب الرسمي للجنة الأوليمبية السعودية، عبر تويتر، أسماءَ الفائزات بالمكافآت المالية، حيث فازت غاية الخالد، صاحبة فضية وزن تحت 68 كجم بمكافأة مالية قدرها 75 ألف ريال.

بينما فازت منال عبدالله صاحبة برونزية الكاتا الفردي بمكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال.

وحصدت اللاعبة آمنة عبدالله صاحبة برونزية وزن تحت 55 كجم مكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال.

بينما فازت اللاعبة بدور السدحان صاحبة برونزية وزن تحت 68 كجم بمكافأة مالية قدرها 50 ألف ريال.

وكانت اللاعبات الأربع حققن ال4 ميداليات المتنوعة في دورة الألعاب العربية الرابعة للأندية والمقامة في مدينة الشارقة الإماراتية خلال اليوم الأول من الدورة.







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