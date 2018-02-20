آل الشيخ يكشف مفاجآته لمحبي الرياضة في المملكة

المواطن - محمد سمعه

أكد المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أنه اتفق مع الأمير عبد الحكيم بن مساعد على إقامة مشاريع رياضية خلال الفترة المقبلة.

وكتب آل الشيخ تغريدة في حسابه الرسمي على موقع تويتر قائلًا: التقيت بأخي الأمير عبد الحكيم بن مساعد وبحضور أخي الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وتم الاتفاق على مشاريع رياضية ستسعد شباب وطننا.

ومن المتوقع في الفترة المقبلة البدء في إنشاء مشاريع رياضية وساحات لممارسة رياضة البولينج والبلياردو في العديد من مدن المملكة مثل جدة والدمام.

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت العديدَ من الإنجازات والتي قامت بها هيئة الرياضة، مثل تنظيم بطولات كأس الملك سلمان في الشطرنج، وتنظيم سباق الأبطال للسيارات في مدينة الرياض.







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