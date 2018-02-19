آل الشيخ يوجه بفتح تحقيق عاجل في حادث نادي اليرموك

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، أنه سيتم فتح تحقيق عاجل في حادث نادي اليرموك الذي وقع، اليوم الاثنين، وأسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

وقال تركي آل الشيخ عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “خالص العزاء وصادق المواساة لأسر لاعبي نادي اليرموك للدراجات ودعواتي للمصابين بالشفاء العاجل.. وسيتم التحقيق في الحادث ومعرفة أسبابه”.

وكتب حساب الهيئة العامة للرياضة على “تويتر”: “معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة يقدم التعازي لأهالي لاعبي نادي اليرموك للدراجات الذين تعرضوا لحادث أدى لوفاة عدد منهم، ويوجه بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة الخدمات اللازمة لهم، وكذلك يوجه بالتحقيق بشكل عاجل في الحادثة والأسباب التي أدت لوقوعه”.

وأضافت: “تتقدم الهيئة العامة للرياضة بصادق العزاء لأسر لاعبي نادي اليرموك للدراجات، سائلين المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته، كما تدعو المولى عز وجل أن يمن على المصابين بالشفاء العاجل”.

وتوفي 4 أشخاص وأصيب 6 آخرون من لاعبي الدراجات الهوائية بنادي اليرموك بجازان، مساء اليوم، وذلك أثناء أحد التدريبات، حيث تعرضوا لحادث مروري.







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