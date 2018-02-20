آل الشيخ يُطلق استفتاءً بشأن التحكيم

المواطن – مروة نبيل

أطلق رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، تركي آل الشيخ، استفتاءً عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بشأن التحكيم.

ونشر تركي آل الشيخ تصميمًا مكتوبًا عليه التحكيم إلى أين؟ عبر حسابه الخاص على “تويتر”، وعلق عليه قائلًا: “ودّي آخذ رأيكم حول التحكيم، خاصة أن الكل يشتكي منه”.

ومنح رئيس الهيئة العامة للرياضة، 3 اختيارات بشأن التحكيم، وهي: “غرد بـ الحكم السعودي أو غرد بـ الحكم الأجنبي حاليًّا أو غرد بـ أجنبي بخيارات أفضل”.

ويُدير حُكام أجانب مباريات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، ولكن هناك انتقادات عديدة توجه إليهم خاصة في ظل ارتكاب العديد من الأخطاء باللقاءات الماضية، كما أن المواجهات التي أدارها حُكام محليون شهدت حالات مثيرة للجدل أيضًا.

وسبق أن أعلن تركي آل الشيخ، عبر حسابه على “تويتر” ومن خلال التصريحات التلفزيونية، أنه غير راضٍ عن مستوى التحكيم، سواء المحلي أو الأجنبي، وشدد على أن الموسم المقبل سيكون أقوى.







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