آل الشيخ يُعين الحمادي مديرًا لبطولة الملك عبد العزيز للخيل

المواطن - محمد سمعة

أعلن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم تعيين مدير لبطولة الملك عبد العزيز الدولية للخيل.

وكتب آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قائلًا: اعتزازًا بالخيل وما تمثله من أصالة، فقد وجهت باستحداث بطولة الملك عبد العزيز الدولية للخيل في المملكة ” مهد الخيل”.

وأضاف آل الشيخ: ستكون بإذن الله البطولة الأكبر والأقوى في العالم وقد كلفت الأخ صالح الحمادي ليكون مديرًا لهذه البطولة.

يذكر أن هيئة الرياضة كانت أشرفت من قبل على بطولتي الملك سلمان للشطرنج وسباق الأبطال للسيارات، ولاقت البطولتان استحسانًا كبيرًا من الجماهير بسبب جودة التنظيم.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :