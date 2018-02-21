آل الشيخ يُوجِّه هذه الرسالة إلى جماهير النصر والاتحاد

المواطن - محمد سمعه

تنتظر جماهير ناديَي النصر والاتحاد الموسم المقبل بفارغ الصبر؛ وذلك بعد إعلان المستشار تركي آل الشيخ عن أن الموسم المقبل سيكون مختلفاً للناديين الكبيرين.

وكتب آل الشيخ عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: جمهور الاتحاد والنصر.. موسمكم السنة الجاية غير، جاهزين؟.

ويذكر أن آل الشيخ كان قد أعلن في فترة سابقة عن أن رجل الأعمال نواف المقيرن سيتولى رئاسة نادي الاتحاد بداية من الموسم المقبل.

كما اعتمد آل الشيخ قرار تعيين المدرب الكرواتي كرونوسلاف يورسيتش لتدريب النصر بعد رحيل المدرب البوليفي جوستافو كوينتيروس.

يتواجد النصر حاليًا في المركز الرابع في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الخامس.

تعادل الاتحاد في الجولة ال22 من بطولة الدوري السعودي بدون أهداف مع الفتح، بينما خسر النصر من نادي الباطن بثلاثية دون رد.







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