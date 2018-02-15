آل مصمع يسعد أهالي السعيدة بحزمة مشاريع.. ويُبشر بالجديد عبر “المواطن”

المواطن– حسان الصالحي – سعيدة الصوالحة

لم يكن هذا العام اعتياديًا على أهالي مركز السعيدة التابع لمحايل، حيث جاء وبعد طول انتظار محملًا بحزمة من المشاريع الحيوية والتنموية والتطويرية والتي تنفذها بلدية محافظة محايل عسير.

واستبشر الأهالي خيرًا بعد أن بدأ رئيس البلدية هناك بالتوجّه لتطوير واجهة محايل البحرية وسفلتة الطرق الداخلية وغيرها من البشائر التي زفّها رئيس البلدية إلى أهالي السعيدة.

وفي تصريحات إلى ”المواطن“، قال سعيد بن علي آل مصمع رئيس بلدية محايل:”إنّ البلدية تعمل حاليًا على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية والتنموية والتطويرية تتمثل في سفلتة عدد من الشوارع داخل أحياء المركز؛ شملت طرق المدارس، والمركز الصحي، ومشهد العيد، والعمل بالواجهة البحرية (المرحلة الأولى) والتي تشتمل على مسطحات خضراء وممشى تم تخصيصها كمواقع للتنزُّه، مزودة بألعاب للأطفال وجلسات عائلية ومرافق عامة وأعمال إنارة ديكورية للجلسات والممشى ومواقف السيارات إضافة إلى إنارة شارع الكورنيش“.

ولفت آل مصمع إلى أنه يجري – حاليًا – العمل على صيانة ملعب كرة القدم في المركز، بزراعته بالنجيل الصناعي وإعادة تأهيله، مشيرًا إلى أن العمل أيضًا جارٍ على صيانة الساحة الشعبية للاحتفالات.

وبين آل مصمع أنّه تم سفلتة الطريق المؤدي للواجهة البحرية كما سبق للبلدية تنفيذ مشروع رصف وإنارة الشارع العام والرئيسي بالمركز.

وختم آل مصمع تصريحه بأنّ الأعمال مستمرة بالمركز بمتابعة وإشراف إدارة المشاريع ومدير فرع البلدية بمركز السعيدة فايع العاصمي.

وقّدم أهالي مركز السعيدة شكرهم لرئيس البلدية، مشيدين بباكورة أعمال تطوير الواجهة البحرية (المرحلة الأولى)، مؤكدين أن هذه الأعمال ستضع محايل عسير البحرية في صدارة المحافظات لما تمتلكه من العديد من المقومات السياحية.







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