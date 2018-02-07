أبرز أرقام النصر في الدوري قبل مواجهة الهلال

يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر مباراة هامة أمام نظيره الهلال، ضمن منافسات الجولة الـ21 من الدوري السعودي للمحترفين، ويسعى العالمي للفوز بهذا اللقاء لتقليص الفارق مع الزعيم.

ونستعرض مشوار النصر في منافسات الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم قبل خوضه ديربي الرياض، يوم غد الخميس، على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز.

لعب النصر 19 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين، تمكن من الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 6 مواجهات، وخسر 5 لقاءات، وسجل لاعبوه 34 هدفًا، واهتُزت شباك العالمي بـ23 هدفًا.

جمع النصر 30 نقطة من الفوز على كل من؛ الفيصلي، الشباب، التعاون، الرائد، الاتحاد، الفتح، الأهلي وأحد، وتعادل مع كل من الاتفاق، الأهلي، الفيحاء، أحد، الباطن والفيصلي، وخسر أمام كل من الهلال، القادسية، الاتفاق، الفيحاء والتعاون.

وحصل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على 37 بطاقة صفراء، ويُعد اللاعب أحمد الفريدي الأكثر حصولًا على البطاقات بـ5 مرات، يليه الثنائي برونو أوفيني وحسام غالي، وحصل كل منهما على 4 بطاقات، ونال سعد لكرة البطاقة الحمراء في مناسبتين.