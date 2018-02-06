أحد يصدر بيانًا رسميًّا بشأن إيقاف ثلاثي الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

أصدر مجلس إدارة نادي أحد بيانًا رسميًّا، مساء اليوم الثلاثاء، للتعليق على قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بشأن إيقاف ثلاثة لاعبين من نادي الاتحاد.

وأبدى أحد استغرابه من صدور قرار بإيقاف ثلاثي الاتحاد بعد 17 يومًا من مشاركتهم في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وفقًا لبيان النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وتابع البيان: “إدارة نادي أحد إذ تستغرب تأخر مثل هذا القرار وهذه المدة، كما أنها بصدد متابعة تبعات هذا الأمر قانونيًّا وإرسال مذكرة احتجاج إلى الاتحاد السعودي بما يتعلق بذلك، كما توضح لإدارة نادي الاتحاد أن هذه الأمور لا تُغير من علاقتنا مع العميد”.

وكان رئيس نادي أحد سعود الحربي قد علق على هذا الأمر قائلًا: “نحن بصدد إرسال تظلم بسبب تأخير قرار إيقاف ثلاثي الاتحاد؛ حفظًا لحقوق نادي أحد وكي لا يمر قرار مثل هذا مرور الكرام.. لم نكن نعلم بإمكانية صدور قرار إيقاف ثلاثي الاتحاد قبل مواجهتنا معهم”.

وتابع رئيس أحد خلال تصريحاته إذاعية: “يجب على اتحاد القدم تغيير آلية التعامل مع أي نادي صاعد حديثًا بما في ذلك زيادة المساعدات المالية.. وسنُحاول التمسك بأمل البقاء بتحفيز اللاعبين بالمكافئات المالية والرواتب المتأخرة”.

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إيقاف فهد الأنصاري وزياد الصحفي، لمدة مباراتين وتغريم كل منهما 20 ألف ريال، وإيقاف كارلوس فيلانويفا، لمباراة واحدة وتغريمه 10 آلاف ريال.

وتسبب تأخر إصدار العقوبة بحق ثلاثي نادي الاتحاد في مشاركتهم أمام فريقي أحد والأهلي، في مباراة الجولتين الـ19 والـ20 من الدوري السعودي للمحترفين، وفاز العميد في اللقاء الأول وتعادل سلبيًّا في الثاني.







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