أحمد قطان.. الدبلوماسي المخضرم وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية

المواطن- عبدالرحمن دياب

صدر أمر ملكي بتعيين أحمد قطان وزير دولة لشؤون الدول الإفريقية، بمرتبة وزير في وزارة الخارجية.

من هو أحمد قطان؟

وأحمد بن عبدالعزيز قطان هو سفير المملكة لدى مصر، وعين بتاريخ الاثنين 28/ 2/ 2011 بمرسوم ملكي بدلًا من هشام ناظر.

حياة أحمد قطان:

وولد السفير أحمد قطان في مكة المكرمة يوم الثلاثاء 12 صفر عام 1373هـ الموافق 20 أكتوبر 1953م، حيث تخرج من جامعة القاهرة عام 1978م تخصص اقتصاد وإدارة أعمال.

وأحمد قطان متزوج وله أربعة أبناء هم داليا وبندر وفيصل وهيفاء.

سيرة ذاتية قوية للسفير أحمد قطان:

والتحق السفير أحمد قطان بوزارة الخارجية عام 1978م، وعمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى لندن من عام 1982م إلى عام 1983م، كما عمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى واشنطن من عام 1984م إلى عام 2005م، وكان أيضًا نائبًا للأمير بندر بن سلطان بن عبدالعزيز من عام 2002م حتى عام 2005م.

وشارك أحمد قطان منذ عام 1984م وحتى عام 2005م في جميع دورات الأمم المتحدة في نيويورك، وكذلك تولى منصب مراقب المملكة الدائم لدى منظمة الدول الأميركية من عام 1996م وحتى عام 2005م.

وعين أحمد قطان مندوبًا دائمًا للمملكة لدى جامعة الدول العربية في فبراير عام 2005م وحتى تاريخه.

وأحمد قطان هو أول دبلوماسي سعودي يجمع بين منصب سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر ومنصب المندوب الدائم للمملكة لدى جامعة الدول العربية.







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