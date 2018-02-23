أخضر المبارزة يستهل مشاركته في الآسيوية بدبي غدًا

المواطن ـ علي القرني

يشارك المنتخب السعودي للمبارزة للناشئين والشباب في البطولة الآسيوية (فردي وفرق)، التي ستنطلق غدًا السبت، في مجمع حمدان بن محمد الرياضي بمدينة دبي الإماراتية، وتستمر لمدة 9 أيام، برعاية الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الإماراتية.

وتضم بعثة المنتخب السعودي التي يترأسها أحمد الصبان، رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة، 21 لاعبًا (8 سلاح السيف، 8 سلاح المبارزة، 5 سلاح الشيش) ويدرب الأخضر السعودي كلًّا من ماجد المطيري (السيف) حسام الدين مصطفي (المبارزة) ومحمد بن عزيزة (الشيش).

ويتنافس لاعبو المنتخب السعودي مع 800 لاعب مشارك في البطولة من 30 دولة، وكان المنتخب قد استعد للبطولة من خلال 4 مراحل بدأها بمعسكر داخلي في الدمام ثم المشاركة في بطولتي العالم في فرنسا ثم صربيا، وأخيرًا معسكر في إيطاليا.







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