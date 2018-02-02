أخيرًا.. الجبن ليس مسؤولاً عن السمنة!!

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أكّدت دراسة حديثة، أجريت في أيرلندا، عدم صحة كل الأبحاث والتقارير التي تقول إن تناول الجبن ليس صحياً، وإنه يرفع مستويات الكولسترول في جسم الإنسان.

وأثبتت الدراسة، وفق صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، والتي أجراها باحثون بجامعة دبلن، أنَّ الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الجبن، أنحف من أولئك الذين لا يتناولونه.

وأشارت الصحيفة إلى أنَّ “الباحثين قاموا بدراسة تأثير تناول منتجات الألبان، مثل الحليب والجبن والزبادي والكريم، على 1500 شخص، تتراوح أعمارهم بين 18 و90 عاماً، فوجدوا أن الذين يستهلكون معظم هذه المنتجات يتمتعون بانخفاض الدهون وضغط الدم”.

وأوضحت الدكتورة إيما فيني، مؤلفة الدراسة، أنَّ “ما وجدناه أنَّ مستهلكي الجبن لديهم كمية أعلى بكثير من الدهون المشبعة في جسمهم مقارنة مع غير المستهلكين للمنتج”.