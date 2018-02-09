أدبي أبها يحتفي بيوم القصة العالمي بأمسية قصصية

المواطن ـ أبها:

احتفاء بيوم القصة العالمي، الذي يوافق الـ 14 من شباط/فبراير من كل عام، ينظم نادي أبها الأدبي ممثلاً في لجنة “إبداع” أمسية قصصية يحييها القاصان ضيف فهد وسمير خميس، والقاصة مها أحمد.

وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور أحمد آل مريع أن “النادي دأب على مواكبة الأيام العالمية المعنية بالأدب والإبداع، إضافة إلى إقامة الاحتفاليات وعقد المؤتمرات الرافدة للفعل الإبداعي والثقافي بعامة”.

من جهته، بيّن رئيس لجنة إبداع أن “الاحتفاء يتضمن كلمة عن المناسبة، ثم أمسية قصصية يحييها كل من القاص ضيف فهد، والقاص سمير خميس، والقاصة مها أحمد، وتدير الأمسية القاصة حليم الفرَجي”، داعيًا جميع المهتمين وشداة الفعل الإبداعي إلى الحضور والمشاركة.







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