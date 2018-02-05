أرامكو راعٍ إستراتيجي للمؤتمر الجيولوجي الدولي الـ12

المواطن- واس

تشارك أرامكو السعودية (الراعي الإستراتيجي) في فعاليات المؤتمر الجيولوجي الدولي الثاني عشر، الذي تنظمه هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، والجمعية السعودية لعلوم الأرض خلال الفترة من 18 إلى 21 جمادى الأولى الجاري، وذلك في مدينة جدة.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز سبل المعرفة، والتعاون في جميع مجالات الجيولوجيا بكافة أنحاء المنطقة العربية لإيجاد روابط علمية قوية لجميع الأوساط ذات العلاقة بالجيولوجيا، ومنها الأكاديمية، والصناعية، والسياسية، والبيئية، والجغرافية، والأثرية، وتسهيل البحوث في المجالات الناشئة، وكذلك تعزيز التنمية المستدامة على المدى الطويل في الدول العربية.

وبيّن نائب الرئيس للتنقيب في أرامكو السعودية، إبراهيم السعدان، أن علوم الأرض تلعب دورًا محوريًّا في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية عن طريق استكشاف الموارد الطبيعية واستغلالها، مشيرًا إلى أن أهمية المؤتمر يأتي في تزامنه مع الانطلاقة المباركة لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تنمية الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل، مبينًا أن علوم الأرض ستلعب دورًا فاعلًا في تنمية قطاع التعدين والخدمات الجيوتقنية، وجيولوجيا المياه الجوفية، والدراسات البيئية، إضافة إلى الموارد الهيدروكربونية لتسريع التنمية في مملكتنا الغالية.

وسيتواجد في جناح أرامكو السعودية في المعرض المصاحب للمؤتمر، مجموعة من المختصين للإجابة عن الأسئلة والاستفسارات التقنية المتعلقة بأعمال التنقيب.

ويعد المؤتمر الجيولوجي الدولي أحد أهم التجمعات العلمية في علوم الأرض على المستوى الدولي، كما يعد محطة تواصل لكافة الخبراء الجيولوجيين، إذ يستقطب عددًا من المتحدثين الدوليين في مجال علم الجيولوجيا.

ويشهد المؤتمر تنفيذ العديد من المحاضرات الخاصة من قبل نخبة من المتحدثين الرئيسيين المدعوين، كما سيعرض خلال المؤتمر أحدث التطورات، والأفكار، والتقنيات، في علوم الأرض في جميع تخصصاتها.







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