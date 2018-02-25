أرسنال يمنح أرقامًا مميزة للاعبي مانشستر سيتي

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي في حسم مباراة أرسنال لصالحه، ليتوج بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه، ويُحقق السيتزن أول ألقابه تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

وسجل أهداف مانشستر سيتي في مرمى أرسنال في نهائي بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية كل من: الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في الدقيقة 18، والبلجيكي فنسان كومباني في الدقيقة 58، والإسباني دافيد سيلفا في الدقيقة 65.

وحقق ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي عددًا من الأرقام المميز بعدما نجحوا في هز شباك أرسنال في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والتتويج باللقب المحلي.

وبات الهدف الذي سجله نجم مانشستر سيتي أجويرو في شباك أرسنال هو الهدف رقم 199 الذي يُحرزه اللاعب الأرجنتيني بقميص السيتزن بشكل عام، ورقم 30 في منافسات الموسم الرياضي الجاري في جميع البطولات.

وبعد هدف نجم مانشستر سيتي أجويرو في شباك أرسنال اليوم، أصبحت هذه هي المرة الرابعة التي يتمكن فيها الأرجنتيني الدولي تسجيل 30 هدفًا على الأقل مع السيتزن خلال 7 مواسم، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “سكاي سبورتس”.

ولم يكن هذا الرقم هو الوحيد المميز للنجم أجويرو بعد هدفه في شباك أرسنال بنهائي كأس الرابطة، حيث إن لاعب مانشستر سيتي استطاع إحراز أهداف خلال آخر 5 لقاءات خاضها مع السيتزن أمام الجانرز في جميع البطولات، وهو الرقم الذي لم يُحققه أمام أي نادٍ آخر.

وأشارت “سكاي سبورتس” إلى أن هدف نجم مانشستر سيتي كومباني في شباك أرسنال هو الأول له خلال 17 لقاء خاضه أمام الجانرز، والأول له بشكل عام في منافسات بطولة كأس الرابطة، بالإضافة إلى أنه أول أهدافه على إستاد ويمبلي.

وواصل نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا التألق في مباريات أرسنال؛ حيث إن هذا الهدف يُعد الرابع له في شباك الجانرز، ولكنه الأول له في منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وصنع نجم مانشستر سيتي دافيد سيلفا 4 أهداف من قبل في شباك أرسنال خلال مباريات الفريقين، ليُصبح ثاني أكثر فريق تسبب اللاعب الإسباني في اهتزاز مرماه بأهداف عقب شباك نيوكاسل، وذلك وفقًا لشبكة “سكواكا”.







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