أساؤوا لمريم العذراء فأمرتهم المحكمة بحفظ سورة آل عمران.. والحريري يعلق

المواطن- متابعة

حيّا رئيس الحكومة اللبناني سعد الحريري، قاضية التحقيق في طرابلس على حكم قضائي وصفه بأنه “عادل” في قضية السيدة مريم العذراء.

وكتب الحريري، اليوم السبت، تغريدة بموقع “تويتر” قائلاً: “تحية لقاضي التحقيق في الشمال الرئيسة جوسلين متى. حكمها على الشبان في قضية السيدة مريم، وإلزامهم بحفظ سورة آل عمران من القرآن الكريم، قمة في العدالة وتعليم المفاهيم المشتركة بين المسلمين والمسيحيين”.

وحكمت القاضية جوسلين متى على 3 شبان مسلمين، أساؤوا للسيدة العذراء، يقضي بحفظ سورة آل عمران عن ظهر قلب التي تمجد السيدة مريم في القرآن الكريم، بدلًا من إنزال عقوبة السجن بهم بعد تعرضهم للشعائر الدينية.

والحكم غير متوقع ويُنفذ لأول مرة، ولكنه نال استحسان أطياف عديدة من الشعب.







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