أسعار الذهب اليوم الأحد.. عيار 21 يسجل 138.94 ريال

المواطن- عبدالرحمن دياب

سجلت أسعار الذهب اليوم الأحد، من عيار 24 مبلغ 158.78 ريال، فيما سجل الذهب عيار 22 مبلغ 145.55.

أما الذهب من عيار 21 فسجل مبلغ 138.94 ريال، وبالنسبة إلى الذهب عيار 18 فسجل 119.09 ريال.

وجاءت أسعار الذهب بالريال والدولار واليورو كما يلي:

سعر الذهب عيار 24 158.78 $42.34 €34.54 اسعار الذهب عيار 22 145.55 $38.81 €31.66 سعر الذهب عيار 21 138.94 $37.05 €30.22 سعر الذهب عيار 18 119.09 $31.75 €25.90 اسعار الذهب عيار 14 92.62 $24.70 €20.15 اسعار الذهب عيار 12 79.39 $21.17 €17.27 سعر أوقية الذهب 4.938 $1.317 €1.074 سعر الجنيه الذهب 1.111 $296.37 €241.78 سعر كيلو الذهب 158.782 $42.338 €34.539







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