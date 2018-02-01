أسعار الذهب.. ثبات وترقب حتى إشعار آخر

المواطن- متابعة

لم يطرأ تغير يُذكر على أسعار الذهب، اليوم الخميس، وسط ترقب الأسواق بيانات الوظائف في الولايات المتحدة، التي ستصدر، يوم غد الجمعة، للاسترشاد بها على اتجاه السياسة النقدية في الفترة المتبقية من العام.

وصعد سعر الذهب في السوق الفورية 0.09% إلى 1345.90 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر التعاملات بالسوق الأميركي، بعدما لامس في الجلسة السابقة 1332.30 دولار وهو أدنى مستوياته منذ 23 يناير.

وزادت العقود الأميركية للذهب تسليم أبريل 0.4% لتبلغ عند التسوية 1347.90 دولار للأوقية.

وسجل الذهب مكاسب بلغت 3.2% فقط في يناير مع هبوط الدولار الأميركي إلى أدنى مستوياته في 3 سنوات أمام سلة من العملات الرئيسية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :