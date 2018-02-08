المواطن- متابعة

انخفضت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في شهر، أمس الأربعاء بعد بيانات أميركية أظهرت زيادة في المخزونات ومستوى قياسيًّا مرتفعًا لإنتاج الخام في الولايات المتحدة أثارت قلقًا بأن السوق قد تشهد المزيد من المبيعات.

وأنهت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 1.60 دولار، أو 2.52%، لتبلغ عند التسوية 61.79 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 61.33 دولار، وهو أدنى مستوى منذ الخامس من يناير.

وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 1.35 دولار، أو 2.02%، إلى 65.51 دولار للبرميل.







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