أسواق عبدالله العثيم تدشن 3 فروع جديدة في الرياض

المواطن- الرياض

أكد عبدالعزيز عبدالله العثيم، الرئيس التنفيذي لشركة أسواق عبدالله العثيم، أن الشركة مستمرة في إستراتيجيتها التوسعية داخل وخارج المملكة، وتطوير فروعها الحالية، مضيفًا أن الشركة دشنت أمس الأحد 3 فروع جديدة في مدينة الرياض، ليصل عدد فروعها إلى 193 فرعًا موزعة على كافة مناطق المملكة.

ولفت العثيم إلى أن الفروع الجديدة تحظى بمواقع مميزة في مدينة الرياض، حيث يقع فرع (ركن نمار) الذي يحمل الرقم 191 على شارع الصدق في حي نمار، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 520 مترًا مربعًا، فيما يقع فرع (ركن لبن) الذي يحمل الرقم 192 على شارع نجران في حي وادي لبن، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 507 أمتار مربعة، ويقع فرع أنس بن مالك الذي يحمل الرقم 193 على طريق أنس بن مالك في حي الياسمين، ويقام على مساحة إجمالية قدرها 2999 مترًا مربعًا، وجميع هذه الفروع مجهزة بأحدث التقنيات والمعدات وبأطقم عمل متخصصة لتقديم أفضل الخدمات للعملاء.

وتضمنت برامج الافتتاحات عروضًا قوية على مئات الأصناف، إضافة إلى المزايا الخاصة للعملاء الذين يحملون بطاقة برنامج الولاء اكتساب، حيث توفر أسواق عبدالله العثيم الاشتراك المجاني في برنامج اكتساب لجميع العملاء داخل وخارج المملكة، من خلال نقاط البيع في جميع فروعها أو من خلال التسجيل في الموقع الإلكتروني لأسواق عبدالله العثيم (هنا) أو من خلال تطبيق أسواق عبدالله العثيم واكتساب للبرامج الذكية؛ وذلك للاستفادة من الخصومات الحقيقية والعروض المميزة التي يقدمها البرنامج للمتسوقين.







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