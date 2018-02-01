أشعله الغضب فأضرم النار في زوجته الحامل!!

أضرم رجلٌ، يبلغ من العمر 28 عامًا، النيرانَ بزوجته الحامل في شهرها الأخير، في حادثة اهتزت لها مدينة بريكة في ولاية باتنة بالجزائر.

وأوضحت الصحافة المحلّية أنَّ “الزوجة، التي تبلغ 23 عامًا، لم تكن تتوقع أن يصل غضب زوجها إلى هذا الحد”، مشيرة إلى أنَّ “الشاب أقدم على إضرام النار في جسد زوجته الحامل في شهرها التاسع عن طريق صب دلو من البنزين على جسدها، متسببًا لها في حروق بين الدرجتين الثانية والثالثة، وتشوهات متفاوتة في كامل جسمها”.

وكشفت أنَّ “حالة الزوجة حرجة وخطيرة”، مبيّنة أنَّ “حالتها قد تتضاعف وتزداد خطورة”، ومؤكّدة أنَّ “عناصر الشرطة أطاحت بالمشتبه فيه بحرق زوجته، وقامت باقتياده إلى مقر الأمن، على أن تفتح معه تحقيقًا معمقًا لمعرفة أسباب ودوافع الحادثة البشعة”.