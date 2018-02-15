أكثر من 247 مشروعًا داعمًا للتنمية السياحية بالمناطق قريبًا

المواطن- الرياض

تعمل وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات في مختلف مناطق ومدن المملكة حاليًا على تنفيذ أكثر من 247 مشروعًا داعمًا للتنمية السياحية في المناطق بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وأكد المهندس أسامة خلاوي، مدير عام الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن التكلفة التقديرية لهذه المشاريع تخطت حاجز الـ8 مليارات ريال، بمتوسط إنجاز بلغ ما يقارب 69%، مبينًا أن هذه المشاريع ستؤدي إلى توفير بيئة محفزة للاستثمار في المجال السياحي الذي يعد رافداً هاماً من روافد الاقتصاد الوطني بما يحقق الأهداف المأمولة لرؤية 2030.

وأوضح المهندس أسامة، أن هيئة السياحة انتهجت منذ إنشائها العمل وفق مبدأ الشراكة، ووقَّعت على ضوء ذلك مذكرة تفاهم مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، مشيراً إلى أن المشاريع شملت جميع مناطق المملكة ال 13 إضافة إلى محافظة الأحساء ومحافظة الطائف، وأن بعضها يمتد تنفيذه لأكثر من سنة.

وثمن مدير عام الإدارة العامة لتطوير المواقع السياحية في الهيئة الدور الفاعل الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية ممثلة بالأمانات والبلديات في العمل بشراكة قوية ومميزة مع فروع الهيئة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني التي تركز دائما على أهمية تفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة للاضطلاع بالدور الفاعل في دعم وتطوير صناعة السياحة في جميع المناطق السعودية.

ويركز عدد من المشاريع على تهيئة مقاصد جديدة للسياحة تحقق أهداف التنمية السياحية المستدامة وبمواصفات عالمية لتصبح بذلك معلمًا وطنيًا.







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