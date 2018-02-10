أكشن يا دوري يكشف مفاجأة سارة لجماهير الاتحاد

المواطن - محمد سمعة

أعلن برنامج أكشن يا دوري أن نادي الاتحاد سيتجه لتجديد عقد مدربه التشيلي خوسيه لويس سييرا خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لبرنامج أكشن يا دوري عبر “تويتر” أن إدارة نادي الاتحاد ستُجدد عقد المدرب سييرا خلال 72 ساعة، وسيقوم رئيس العميد حمد الصنيع بتطوير النادي، وصنع ما هو جديد من أجله حتى عام 2019.

وتولى سييرا تدريب نادي الاتحاد في عام 2016، ونجح في تحقيق نتائج إيجابية مع العميد في بطولة الدوري السعودي للمحترفين خلال آخر موسمين.

ويذكر أن نادي الاتحاد يتواجد حاليًّا في المركز الخامس في ترتيب أندية الدوري السعودي برصيد 29 نقطة.

وكان الاتحاد تعادل في الجولة الـ21 بدون أهداف مع نادي القادسية.

سبق لنادي الاتحاد أن نال لقب دوري أبطال آسيا في عام 2005 وشارك بكأس العالم للأندية في اليابان.







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