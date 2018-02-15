ألفاظ غير لائقة في حلقة عن الاغتصاب تُحيل إعلامية مصرية للتحقيق

المواطن- القاهرة

تسببت ألفاظ غير لائقة في إحالة المذيعة المصرية منى عراقي للتحقيق.

وكانت منى عراقي تتحدث في برنامجها “انتباه” على الهواء مباشرة عن الاغتصاب الجنسي.

وأعلن نقيب الإعلاميين، حمدي الكنيسي، إحالة عراقي للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، على خلفية حلقتها الأخيرة عمّا أسمته “الاغتصاب الأسري”.

وأكد الكنيسي، في بيان، أمس الأربعاء، أن إحالة عراقي للتحقيق تأتي عقب رصد لجنة المتابعة والرصد بالنقابة الخطأ المهني والأخلاقي للإعلامية على الهواء، أثناء تناولها قضية الاغتصاب الجنسي، وذكرها لبعض العبارات غير اللائقة التي تتنافى مع المعايير الأخلاقية والمهنية، مخالفة بذلك ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني للإعلاميين.







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