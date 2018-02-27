أمانة القصيم تتوعد: سنقاضي أصحاب المباني المهجورة

المواطن _ وليد الفهمي _ القصيم

تتجه أمانة منطقة القصيم إلى بدء اتخاذ إجراءات حازمة ضد أصحاب المباني المهجورة، والتي تسببت في تشويه المنظر البصري.

وأنهت الجهات المعنية تقريرها الذي كشف وجود مبانٍ في مدينة بريدة وعدد من محافظات المنطقة، خاصة داخل حدود التنمية على شوارع رئيسية لم يستكمل بناؤها، وتم تركها مدة طويلة من الزمن؛ مما جعلها بحالتها الراهنة وأصبحت مأوى للحيوانات السائبة وملاذًا لبعض المخالفين والمخلين بالأمن.

كما تسببت هذه المباني في تشويه للمنظر البصري والمداخل الرئيسية لبعض المدن والمحافظات في صفتها الحالية.

وتستعد الأمانة للتنبيه على أصحاب المباني بسرعة معالجة وضعها قبل أن تبدأ برفع دعاوى أمام الجهات القضائية لتطبيق النظام بحقهم؛ لمخالفتهم النظام وما ينص عليه من اشتراطات.







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