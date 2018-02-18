أمانة المدينة المنورة تسمي 22 شارعاً بأسماء شهداء الواجب

المواطن - المدينة المنورة

أطلقت أمانة منطقة المدينة المنورة, أسماء 22 شهيداً من رجال الأمن البواسل على عدد من الشوارع بالمدينة المنورة؛ تقديراً لما قدمه ويقدمه رجال الأمن من تضحيات لخدمة الدين والملك والوطن, ولتبقى ذكرى هؤلاء الأبطال خالدة في الذاكرة.

وأوضح أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري, أن الشهداء هم كل من: عبدالمجيد بن عبدالله عودة الحربي، وعلي عيد البلوي، وحاضر منور راشد العوفي، وأحمد بن حسين بن أحمد سفياني, وسامي معوض عوض الله الحربي، ومحمد معتاد هلال المولد، وأحمد غازي عيد الجهني، ومحمد بن معوض بن نافع العمري، وظاهر بن عبدالله بن محمد النفعي، وماجد عبدالله عناية الله اللهيبي.

كما شملت أسماء الشهداء: أحمد بن محمد ذاكر إدريس، وعيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري، ومحمد عتقان مطر المطيري، وفهد عبدالغني علي العبسي، ونايف رويعي سلامة البلوي، ووليد عبدالله حامد المزيني، ومحمد نواف فرحان المحمدي، وأحمد عبدالله سليمان البلوي، وحمد خصيوي حمد المزيني، وعبدالإله عباس يوسف الهيري، وطايع عبدالرحمن عابد الرشيدي، وأحمد بشير رزق الله العياشي.







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