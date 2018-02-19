أمانة المدينة تتجاهل اسم الشهيد الصبحي في تسمية شوارعها

المواطن - عبدالرحمن المحمادي - المدينة

استنكر حمدان الصبحي وماجد الصبحي، من أقارب الشهيد هاني سالم الصبحي، في تصريحات إلى “المواطن“، من عدم ذكر اسم الشهيد الصبحي من قوات الطوارئ الخاصة الذي استشهد في التفجير بالقرب من المسجد النبوي الشريف ، ضمن تسمية شوارع المدينة بأسماء شهداء الواجب التي نشرتها أمانة المدينة؛ تقديرًا واعتزازًا بما قدمه ويقدمه رجال الأمن من تضحيات.

كما تعجب مغردون على “تويتر” من عدم ذكر اسم الشهيد بندر حمود الصبحي أحد رجال البحرية الذي استشهد في الفرقاطة بالبحر، مستغربين عدم ذكره ضمن تسمية شوارع المدينة.

وفي وقت سابق، أعلن أمين منطقة المدينة المنورة، المهندس محمد بن عبدالهادي العمري، أن إدارة التسمية والترقيم قد سمت 22 شارعًا بأسماء شهداء الواجب، وذلك بناء على الأمر السامي الكريم رقم 3065/م ب وتاريخ 30/ 11/ 1425هـ، وذلك تقديرًا واعتزازًا بما قدمه ويقدمه رجال الأمن من تضحيات كبيرة لخدمة دينهم ثم مليكهم ووطنهم، ولكي تبقى ذكرى هؤلاء البواسل خالدة في الذاكرة. والشهداء هم الشهيد: عبدالمجيد بن عبدالله عودة الحربي، والشهيد علي عيد البلوي، والشهيد حاضر منور راشد العوفي، والشهيد أحمد بن حسين بن أحمد سفياني، والشهيد سامي معوض عوض الله الحربي، والشهيد محمد معتاد هلال المولد، والشهيد أحمد غازي عيد الجهني.

وأيضًا الشهيد محمد بن معوض بن نافع العمري، والشهيد ظاهر بن عبدالله بن محمد النفعي، والشهيد ماجد عبدالله عناية الله اللهيبي، والشهيد أحمد بن محمد ذاكر إدريس، والشهيد عيسى عبدالله محمد آل جابر عسيري، والشهيد محمد عتقان مطر المطيري، والشهيد فهد عبدالغني علي العبسي، والشهيد نايف رويعي سلامة البلوي، والشهيد وليد عبدلله حامد المزيني، والشهيد محمد نواف فرحان المحمدي، والشهيد أحمد عبدالله سليمان البلوي، والشهيد حمد خصيوي حمد المزيني، والشهيد عبدالإله عباس يوسف الهيري، والشهيد طايع عبدالرحمن عابد الرشيدي، والشهيد أحمد بشير رزق الله العياشي.







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