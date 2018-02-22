أمانة عسير تستضيف أمانات الطائف والباحة وجيزان ونجران

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

انطلقت صباح اليوم بمقر أمانة منطقة عسير ورشة عمل (مدينتي 2018)، والتي تستضيفها أمانة المنطقة بمشاركة أمانة جازان ونجران والباحة والطائف، وبحضور مساعد وزير الشؤون البلدية والقروية للتخطيط والتطوير ومدير ورش مركز تحقيق الأهداف بالوزارة د. غانم المحمدي والأمناء المشاركين وعدد من قادة المحاور.

بدأت الورشة بكلمة أمين منطقة عسير م. عبدالله مصلح القحطاني الذي رحب بمساعد الوزير وبأصحاب السعادة الأمناء، مشيراً إلى أن أمانة المنطقة سخرت كافة الإمكانات لاستضافة هذه الورشة والتي تهدف إلى الرقي بالعمل البلدي وتطويره إلى ما يواكب الخطط الطموحة والرؤية المتطورة لمقام الوزارة وفق خطة 2030.

وأوضح المصلح أن أمانة المنطقة تعد الأولى من نوعها على مستوى أمانات المملكة التي تطبق نظام بلدي فيها وفي كافة بلديات المنطقة، عقب ذلك ألقى مساعد الوزير الدكتور كلمة أوضح فيها أهمية تحقيق الرؤية والأهداف لهذه الورش ومشاركة القطاع البلدي في رؤية 2030 ومبادرات ومستهدفات الأمانات.

بعد ذلك تم تقديم عرض مؤشرات قياس ومؤشرات الأداء وبياناتها، وقدمت مبادرة معالجة التشوه البصري، وخطة المبادرة ومراحل التنفيذ وأبرز المظاهر، ثم قدم المنجزات في مبادرات (مدينتي) 2018، في الأمانات وعرض المنجز وخطط الأمانات في ذلك، ثم انطلقت ست ورش عمل والتي تهدف لتوزيع المستهدف وتحديد المخاطر بالتوازي وعرض نظام إدارة المبادرات والمشاريع مع مكاتب تحقيق الرؤية بالأمانات، وشملت ورش العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وكذلك تحسين المشهد الحضري والاستدامة المالية والتحصيل وإدارة النفايات والمرادم وتدوير مخلفات البناء والأتمتة وتسهيل الإجراءات والتفاعل مع المواطن وفعلية النظام البلدي وكفاءته وعرض نظام وإدارة المبادرات والمشاريع EPM.

واختتمت ورشات العمل بعرض مع معالي مساعد الوزير لمخرجات ومناقشة نتائج ورش العمل.

الجدير بالذكر بأن مبادرات ومستهدفات برنامج مدينتي2018 تحتوي على 59 مبادرة، و26 مبادرة تقولها كافة الأمانات، وعدد مستهدفات البرنامج 268، وعدد المشاركين من الأمانات في هذا البرنامج 396.

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