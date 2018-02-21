أمانة عسير تستضيف برنامج مدينتي 2018

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

تعقد أمانة منطقة عسير غداً الخميس ورشة عمل برنامج مدينتي 2018، الذي ستطبقه وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة ومبادرات الأمانات، وذلك بحضور مساعد الوزير الدكتور غانم المحمدي، وأمناء الطائف والباحة وجيزان ونجران، إضافة إلى أمانة منطقة عسير المستضيفة.

وقال الدكتور عيسى البناوي: إن ورشة العمل تهدف إلى دعم آلية وتفصيل المستهدفات بشكل ربع سنوي، وأخذ مرئيات الأمانات فيما يخص المخاطر والمعوقات ومناقشة الإنجاز والتقدم في التنفيذ.

وأضاف: “ستكون مناقشة برنامج مدينة 2018 بمشاركة القطاعات البلدية في رؤية 2030 ومبادرات الأمانات ومستهدفاتها” .

وكذلك مناقشة نظام إدارة المشاريع ومؤشر قياس الأداء ومبادرة معالجة التلوث البصري، والتقدم المنجز في مبادرات مدينة 2018 في الأمانات وعمل ورش عمل لتوزيع المستهدفات وتحديد المخاطر بالتوازي، وعرض نظام إدارة المبادرات والمشاريع (epm).







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :