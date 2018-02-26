أمطار رعدية تتخللها زخات البرد على هذه المنطقة حتى السابعة

المواطن - القصيم

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقة القصيم .

وقال الإنذار المبكر التابع للهيئة إن الحالة سوف تستمر حتى السابعة مساء وستشمل البكيرية – المليداء – مطار القصيم والأجزاء المجاورة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس اليوم –هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم، الرياض والشرقية.

ويستمر تأثير العوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية في حين تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة، ويتوقع تكون الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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