أمطار رعدية على هذه المدن حتى السابعة

المواطن - خميس مشيط

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة، تحد من مدى الرؤية الأفقية على خميس مشيط حتى الساعة السابعة من مساء اليوم.

من جهة أخرى، حذر المركز الوطني للعمليات الأمنية في وزارة الداخلية من هطول أمطار متوسطة بطريق الطائف- تربة، داعيًا إلى أخذ الحيطة والحذر لمرتادي الطريق.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم- بمشيئة الله تعالى- سماء غائمة جزئيًّا إلى غائمة، تتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (القصيم، الرياض، حائل، تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، الشرقية، المدينة المنورة)، وتشمل مرتفعات المنطقة الغربية وعسير.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :