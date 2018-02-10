أمطار رعدية وتراجع درجات الحرارة على 3 مناطق

المواطن - الجوف

توقع النظام الآلي للإنذار المبكر حدوث تراجع في درجات الحرارة مصحوباً بالأمطار الرعدية على عدد من المناطق بدءاً من اليوم وحتى يوم الأربعاء المقبل.

وتوقع الإنذار المبكر حدوث ​​نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خاصة خلال النهار تصل سرعتها إلى أكثر من (55كم/س) ورؤية أقل من (1كم) على مساحات واسعة من مناطق الجوف وتبوك وحائل.

وتشمل الحالة الجوية المتوقعة المناطق المفتوحة والطرق السريعة بوجه خاص يومي الاثنين والثلاثاء خلال النهار مع فرصة لهطول أمطار رعدية من مساء يوم الثلاثاء يلي ذلك انخفاض في درجات الحرارة ويصحب بنشاط في الرياح السطحية.







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