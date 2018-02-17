أمطار رعدية ورياح تحجب الرؤية على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- أن يستمر هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك والمدينة المنورة تشمل الأجزاء الساحلية منها والجوف وحائل والحدود الشمالية والقصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة تشمل الأجزاء الساحلية منها وتمتد إلى الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، في حين تنشط الرياح الجنوبية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، الرياض، الشرقية).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40كم/ساعة على الجزء الأوسط والشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.







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