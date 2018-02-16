أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على هذه المناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والجوف ، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق ( نجران ، الرياض ، وادي الدواسر ، الشرقية ، حفر الباطن والقصيم والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية ).

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45كم/ساعة على الجزء الشمالي والجنوبي. وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-40 كم / ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج .







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