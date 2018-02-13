أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار نشاط الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار على منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما يتوقع هطول الأمطار الرعدية مسبوقة برياح سطحية نشطة على مناطق ( تبوك, حائل, القصيم, الحدود الشمالية، الشرقية، المدينة المنورة ) .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 16-45كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 15-42 كم / ساعة على الجزء الشمالي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج .







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