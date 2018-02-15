أمطار رعدية وغبار يحجب الرؤية على هذه المناطق غداً

المواطن - الرياض

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في بيان لها اليوم، من هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في الرؤية الأفقية على مناطق تبوك تشمل الأجزاء الساحلية منها والجوف، حائل والحدود الشمالية والأجزاء الشمالية من منطقة المدينة المنورة.

وتوقعت هيئة الأرصاد نشاطًا للرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (نجران، الرياض، وادي الدواسر، الشرقية، حفر الباطن والقصيم والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية).

يأتي ذلك فيما تشهد العديد من المناطق حالة من التقلبات الجوية ونشاطًا للرياح والغبار؛ ما دعا بوزارة الصحة ومديريات الدفاع المدني إصدار تحذيرات للمواطنين والمقيمين بتوخي الحذر لاسيما مرضى الجهاز التنفسي.







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