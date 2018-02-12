أميركا تقلب أسواق النفط العالمية رأسًا على عقب

المواطن- متابعة

قلبت صناعة النفط والغاز في الولايات المتحدة شيئًا فشيئًا أسواق النفط العالمية رأسًا على عقب.

وبحسب وكالة رويترز، تسبب الهبوط الحاد في واردات الولايات المتحدة من النفط الخام في تقلص أكبر سوق كان منتجون مثل منظمة أوبك يعتمدون عليها لعدة سنوات. والآن، فإن ارتفاع الصادرات الأميركية، التي كانت في معظمها محظورة من الكونجرس حتى تم رفع هذا الحظر منذ نحو عامين فقط، يشكل تحديًا لأوبك في المنطقة الأخيرة التي تهمين عليها وهي آسيا.

وارتفعت شحنات النفط الأميركية إلى الصين لتخلق تجارة بين أكبر قوتين في العالم لم تكن موجودة حتى 2016، وتساعد واشنطن في جهودها لتقليص العجز التجاري الضخم مع بكين.

وانعكس هذا التحول في الأرقام التي نشرت في الأيام الماضية، وأظهرت أن الولايات المتحدة تنتج الآن كميات من النفط الخام تتجاوز إنتاج السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، وهو ما يعني أن من المرجح أن تتفوق أميركا على روسيا لتحل محلها في المركز الأول في إنتاج النفط على مستوى العالم في نهاية العام.

وشكل هذا النمو مفاجأة حتى لمسؤولي إدارة معلومات الطاقة الأميركية، التي رفعت الأسبوع الماضي توقعاتها لإنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام في 2018 إلى 10.59 مليون برميل يوميًّا، بزيادة 300 ألف برميل يوميًّا عن توقعات سابقة لها قبل أسبوع فقط.







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