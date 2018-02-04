أمير الرياض يناقش سبل مُعالجة القضايا البيئية الحرجة

المواطن - الرياض

يرأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز رئيس اللجنة العليا لحماية البيئة بمدينة الرياض, مساء اليوم، الاجتماع الثالث عشر للَّجنة العُليا لحماية البيئة بمدينة الرياض وذلك بمقر الهيئة لتطوير مدينة الرياض بحي السفارات.

يناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات البيئية الحيوية ومنها الإجراءات العاجلة لمُعالجة القضايا البيئية الحرجة جنوب مدينة الرياض, كما سيستعرض الاجتماع استراتيجية إعادة الغطاء النباتي بالمنطقة وضوابط إدارة مخلفات الهدم والبناء بالإضافة إلى العديد من الموضوعات المُدرجة على جدول الأعمال.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :