أمير عسير يرحب بانضمام شركة طيران أديل للمنطقة

المواطن ـ سعيد آل هطلاء ـ عسير:

رحب صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بانضمام شركة طيران أديل التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، وتشغيلها من وإلى مطار أبها الإقليمي، اعتبارًا من اليوم الخميس 1 شباط/فبراير الجاري، مبينًا سموه أنها تعتبر إضافة جيدة لخدمة أهالي وزوار المنطقة، متمنيًا التوفيق للجميع.

جاء ذلك بالتزامن مع تدشين سعادة مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر والرئيس التنفيذي لشركة طيران أديل السيد كون، الرحلة الأولى لتشغيل طيران أديل من مطار أبها بحضور مدير عام خدمات الركاب والمبيعات بالإقليم الجنوبي الأستاذ سعيد بن علي القحطاني، ومدير عام المطارات الجنوبية بالهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ فهد بن عبدالإله العدواني، والتي يأتي تشغيلها تلبية لاحتياج سكان المنطقة وزوارها ودعم السياحة بالمنطقة.

من جهته، أوضح الجاسر أن “التشغيل يوميًا لطيران أديل في محطة أبها سوف يكون بواقع رحلتين على قطاع أبها – الرياض ورحلتين على قطاع أبها -جدة”، مقدمًا شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه وجهوده المستمرة لخدمة الوطن والمواطن.







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