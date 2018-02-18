أمير عسير يطلع على التقرير الإحصائي لقوة أمن المنشآت

المواطن - سعيد ال هطلاء - عسير

ثمَّن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، أمير منطقة عسير، بالمهام التي تمارسها قوة أمن المنشآت، في صَوْن مقدرات الوطن، وتعزيز الأمن الصناعي بالمنشآت الحيوية.

وأشاد سمو أمير منطقة عسير بكفاءة الجندي السعودي من كافة القطاعات، مؤكدًا أنها نابعة من تسلحه بالإيمان والوطنية الصادقة، ومما ورثه من الآباء والأجداد من شجاعة وبسالة ومروءة، وما تلقاه من تدريب وتأهيل ليكون سيفًا ودرعًا لحفظ الأمن والاستقرار في وطننا الغالي.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بالإمارة قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة عسير العميد حزام بن محمد الفهادي.

واطلع سمو الأمير فيصل بن خالد، خلال اللقاء، على التقرير السنوي الإحصائي لأعمال قوات أمن المنشآت الذي تضمن المنشآت المغطاة أمنيًا من قبل القوة، داخل المنطقة، والدورات التدريبية والفرضيات التي عقدتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى.

وفي نهاية اللقاء أكد العميد “الفهادي ” عزم ضباط وأفراد قوة أمن المنشآت بالمنطقة، على مواصلة الجهد والعطاء، بكل صدق وإخلاص، وبمعنويات شامخة، خدمة للدين، ثم المليك والوطن.







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