أمير عسير يوجه بتوفير سبل الراحة لطلاب جامعة بيشة

المواطن - واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الاهتمام بالحركة التعليمية بجامعة بيشة، وتوفير سبل الراحة للطلاب والطالبات لما يكون له بالغ الأثر في إخراج جيل واعٍ مثقف يدعم سوق العمل بكوادر مؤهلة علمياً.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير جامعة بيشة الدكتور أحمد بن حامد نقادي.

وفي بداية اللقاء اطلع سموه على الخطط الدراسية للجامعة، وأهم الأهداف الموضوعة والبرامج التوعوية والتثقيفية والتعليمية.

من جانبه أعرب مدير جامعة بيشة عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة عسير على دعمه ومتابعته الدائمة لمسيرة الجامعة.







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