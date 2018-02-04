أمير عسير يودع مساعد مدير الشرطة لشؤون الأمن

المواطن - سعيد آل هطلاء - عسير

استقبل صاحبُ السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، صباح اليوم بمكتبه بالإمارة، مديرَ شرطة منطقة عسير اللواء صالح بن سليمان القرزعي يرافقه مساعد مدير شرطة المنطقة لشؤون الأمن السابق العميد سعيد أبو ذيبة وذلك بمناسبة تعيينه نائبًا لمدير شرطة منطقة نجران .

وفي بداية اللقاء قدم أمير عسير شكره وتقديره للعميد أبو ذيبة على جهوده الطيبة وتعاونه المستمر وإخلاصه وحرصه لكل ما يحقق الصالح العام طيلة فترة عمله بمنطقة عسير، مثمناً الجهود المباركة التي قدمها طيلة عمله بالمنطقة، و داعياً له بالتوفيق لخدمة الدين والوطن وذلك بمناسبة انتقاله لشرطة منطقة نجران .







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