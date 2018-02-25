أول إدارة تعلن #تعليق_الدراسة غدًا

المواطن- بيشة

أعلنت إدارة التعليم في محافظة بيشة تعليق الدراسة يوم غد الاثنين، في مكاتب التعليم في بيشة و النقيع و الثنية وترج و تثليث و الأمواه ( بنين وبنات ) غدا الاثنين 1439/6/10 .

وجاء ذلك ‏نظرًا لاستمرار موجة الغبار وتدني مستوى الرؤية وحفاظًا على سلامة الطلاب والطالبات وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وقبل قليل، كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعاتها لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

وتوقعت الأرصاد هطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق القصيم والرياض والشرقية.

ولفتت إلى أن تأثير العوالق الترابية سيستمر على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية، في حين تكون السماء غائمةً جزئيًّا إلى غائمة على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وأجزاء من شمال المملكة.

كما يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من وسط وشرق المملكة.







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